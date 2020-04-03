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Son dakika haberi | 'den 3 isme suç duyurusu!

Corona virüsüne yakalanan Terim, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilmişti. Evinde istirahatte olan tecrübeli teknik adam corona virüsüne yakalandığını açıklamasının ardından kendisine üzerinden hakaret eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 13:40 ABONE OL
Son dakika haberi | Fatih Terim'den 3 isme suç duyurusu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.

Kendisine yapılan testlerin pozitif olduğunu dile getiren Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullanmıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden 4 gün önce taburcu olan tecrübeli teknik adam, corona virüsü testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan paylaştıktan sonra kendisine Twitter üzerinden hakaret eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Son dakika haberi | Fatih Terim'den 3 isme suç duyurusu!
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