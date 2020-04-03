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'da 3 flaş ayrılık!

'da corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalar sürüyor. Gelecek sezon öncesi takımda kalacak ve gideceklerin netleştiği Galatasaray'da 3 ismin bileti kesildi. Bu isimlerden birisi de sarı-kırmızılıların kaptanı ...

Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 09:23 ABONE OL
Galatasaray'da 3 flaş ayrılık!

Galatasaray kurmayları sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Selçuk, Donk, Mariano ve Nagatomo'nun durumunu da masaya yatırdı. Bu dört oyuncunun 3 aylık maaşının ortalama 2 milyon euro'yu bulması nedeniyle olağanüstü kararlar alınması kararlaştırıldı. Selçuk ve Nagatomo'ya teşekkür edilecek. Mariano ve Donk'un durumu ise liglerin durumuna göre belirlenecek.

ŞENER DE GİDİYOR
Galatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa ve Hasan Ali Kaldırım isimlerinin ön plana çıktığı Galatasaray'da bu oyunculardan biriyle anlaşma sağlandığı takdirde Fatih Terim, ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak.

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Galatasaray'da 3 flaş ayrılık!
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