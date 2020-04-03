İşte Rüştü Reçber'in son durumu! Dikkat çeken sigara detayı

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını Rüştü Reçber'i de enfekte etti. Eski efsane kaleci, testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmıştı. 46 yaşındaki futbol adamının son durumu hakkında yeni bilgiler geldi.

Rüştü'nün eşi Işıl Reçber daha önce yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

1 HAFTAYA TABURCU OLACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rüştü'nün yoğun bakımda olduğu iddiaları, eşinin de ifade ettiği gibi doğru değil. Eski efsane kaleci, hasta katında izole halde yatıyor. Rüştü'nün sağlık durumunun iyi olduğu ancak sigara kullandığı için hastalığı ağır bir şekilde geçirdiği aktarıldı.

Öte yandan Rüştü Reçber'den iyi haber geldi. Unutulmaz kalecinin 1 hafta içinde taburcu olacağı öğrenildi.

Corona virüsü tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatırılan Rüştü Reçber ile ilgili, Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri vermişti: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir."

Öte yandan 16 Mart'ta ABD'den dönen Işıl Reçber'in, eşi Rüştü Reçber'i enfekte ettiği iddia edilmişti. Hatta İspanyol gazetesi Marca, "Işıl Reçber, Amerika'daki gezisinden dönerken 14 günlük karantina kurallarına uymadı ve dışarı çıktı. Sosyal medyada da bu hareket çok tepki çekti" ifadeleriyle olayı manşete taşımıştı.

Işıl Reçber ise, "Bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın. Hadi, o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Linç mi? Umrumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok." bu sözlerle iddiaları yalanlamıştı.

SON DAKİKA | Corona virüsüne yakalanan Rüştü Reçber ile ilgili açıklama geldi!

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