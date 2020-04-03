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Son dakika haberleri...'e ara verilmeden önce ligde lider konumda olan Trabzonspor, liglerin başlamasıyla şampiyonluk hesaplarına devam edecek. Fırtına bu dönemde ise önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Bordo mavili takım gözünü devre arası transfer döneminde de kadrosuna katmaya çalıştığı Lukoki'ye çevirdi. Yıldız oyuncu Ludogorets ile olan sözleşmesini fesh etti ve şu an bonservis bedeli bulunmuyor.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 13:47 ABONE OL
Trabzonspor'da hedef Jody Lukoki!

26 haftalık lig periyodunu lider bitiren Trabzonspor, çok istediği şampiyonluğa ulaşırsa transferde de işi kolaylaşacak. Çünkü pek çok futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörüne göre tercihlerini yapıyor, Avrupa'nın en büyük turnuvasına giden ekipler transferde bir adım öne geçiyor. Jody Lukoki de bu isimlerden biri. Devre arasında Fırtına'nın yakından ilgilendiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu yeniden gündemde. Bulgaristan ekibi Ludogorets ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesh eden Kongolu yıldızın menajeri, yaptığı açıklamayla Trabzonspor'un hala devrede olduğunu gösterdi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN...'
Bulgar basınına konuşan menajer Johan Hansma, "Tüm herkes gibi salgının geçmesini bekliyoruz. Bir yandan da gelecek planları yapıyoruz. Lukoki, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor. Pek çok teklif var ancak en ciddi olanı şimdilik Trabzonspor'dan diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'da hedef Jody Lukoki!
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