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Sörloth'tan cevabı! "Verilmiş bir sözüm var"

'un Norveçli yıldızı , iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Attığı gollerle bordo-mavili takımı sırtlayan yıldız isim, ekibinde mutlu olduğunun altını çizerken, iddialarına da cevap verdi. İspanyol devinde her futbolcunun oynamak isteyeceğini belirten Sörloth, "Benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var" dedi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 07:50 ABONE OL
Sörloth'tan Real Madrid cevabı! Verilmiş bir sözüm var

Trabzonspor formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan ve attığı 19 golle takımını liderliğe taşıyan Alexander Sörloth, ülkesi Norveç'te yayım yapan TV2 kanalının canlı yayın konuğu oldu.

Bordo-mavili takımda mutlu olduğunun altını çize Sörloth, adının anıldığı dev takımlarla ilgili de konuştu.

Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin transfer listesinde olmasına ilişkin değerlendirme yapan 24 yaşındaki forvet, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un bordo-mavili takımla 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Öte yandan Norveçlinin 6 milyon euro karşılığında bonservisini alma hakkı da bordo-mavili ekipte.

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Sörloth'tan Real Madrid cevabı! "Verilmiş bir sözüm var"
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