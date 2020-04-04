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'den eski hocasına flaş teklif!

'de gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı merak konusu olurken, Fenerbahçe bu konuda flaş bir karar aldı. Alman ekolüne dönmek isteyen Fenerbahçe, takımı da yakından tanıyan 'a teknik direktörlük Daum'a ise sportif direktörlük teklifi sunulacak...

Giriş Tarihi: 4.4.2020 09:34 ABONE OL
Fenerbahçe'den eski hocasına flaş teklif!

Gelecek sezon takımı Erol Bulut'a teslim etme fikri ağırlık kazanan Fenerbahçe'de sportif direktörlük için de Christoph Daum gündemde...

Başkan Ali Koç'un deneyimli ismi hem danışman hem de koordinatör olarak düşündüğü ileri sürüldü. Daum'un oluşturulacak yeni kadro ve sistem konusunda da rol oynaması hedefleniyor.

66 yaşındaki Daum'un Alman ekolünden gelen Erol Bulut'la uyum sorunu yaşamayacağı belirtildi.

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Fenerbahçe'den eski hocasına flaş teklif!
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