Fenerbahçeli yıldızın yeni durağı Premier Lig...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Hasan Ali Kaldırım Premier Lig'in radarında... Takvim'de yer alan habere göre daha önce West Ham United ile anlaşma aşamasına gelen tecrübeli sol kanat oyuncusuna bu kez Leicester City talip oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu 8 yıldır sarı-lacivertli kulüpte forma giyiyor.

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 932 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.

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