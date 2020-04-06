Beşiktaş'ta öz kaynak dönemi

53 milyon Euro maaş yükü bulunan siyah-beyazlı kulüp, gelecek sezon takım bütçesini 35 milyon Euro seviyelerine indirmeyi daha sonraki sezonlarda ise 25 milyon Euro civarına çekmeyi planlıyor. Sürdürülebilir ekonomik yapı için gençlerin üzerine titreyen yönetim, maliyetleri düşürmek adına takımın altyapıdan desteklemesini birincil çözüm olarak görüyor. Siyahbeyazlılar bundan böyle Rebocho, Roco ve Douglas gibi yedek kulübesinde bekleyecek yüksek maliyetli isimler yerine kendi öz kaynaklarını kullanacak.

BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK

Sezonun ikinci devresinde Caner Erkin'in yedeği olarak Rıdvan Yılmaz, kulübede yer alıyordu. Gelecek sezon bu sayıyı artırarak maliyeti düşürmek isteyen siyah-beyazlıların beklenti içerisinde olduğu 7 isim var. Sol bekte görev yapan Rıdvan'ın yanı sıra sağ bek Kerem Kalafat, stoper Erdoğan Kaya, kaleci Ersin Destanoğlu, orta sahada Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, kanatta oynayan İlkay İşler, gençler arasında potansiyeli yüksek futbolcular olarak dikkat çekiyor.

KİM, NE KADAR OYNADI

RIDVAN: 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası KARTAL: 2 Avrupa Ligi, 1 Süper Lig

ERDEM: 3 Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası (Ümraniye formasıyla 5 maç)

ERDOĞAN: 2 Türkiye Kupası, 1 Avrupa Ligi (1 gole imza attı)

KEREM: 1 Avrupa Ligi, 1 Türkiye Kupası

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