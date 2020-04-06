Burak Yılmaz ile Kevin N'Koudou arasında güldüren atışma

Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada futbolcular kendilerini hazır tutmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou sosyal medyadan mekik çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Siyah beyazlıların diğer yıldızı Burak Yılmaz paylaşıma "Çok güçlüsün ama asist yapamıyorsun." yorumunu yaptı.

Bunun üzerine Fransız oyuncu, Burak'a "Ben pas veriyorum ama sen atamıyorsun" yanıtını verdi.

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