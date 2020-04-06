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ile Kevin N'Koudou arasında güldüren atışma

'ın iki yıldızı ile Kevin N'Koudou arasındaki diyalog sosyal medyaya damga vurdu. N'Koudou'nun mekik çektiği görüntülerini paylaştığı videonun altına Burak Yılmaz'dan "Çok güçlüsün ama asist yapamıyorsun" yorumu geldi. Fransız oyuncu bu yorumu cevapsız bırakmadı.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 00:05 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 00:11 ABONE OL
Burak Yılmaz ile Kevin N'Koudou arasında güldüren atışma

Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada futbolcular kendilerini hazır tutmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou sosyal medyadan mekik çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Siyah beyazlıların diğer yıldızı Burak Yılmaz paylaşıma "Çok güçlüsün ama asist yapamıyorsun." yorumunu yaptı.

Bunun üzerine Fransız oyuncu, Burak'a "Ben pas veriyorum ama sen atamıyorsun" yanıtını verdi.

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Burak Yılmaz ile Kevin N'Koudou arasında güldüren atışma
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