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fiyatını bulan tüm futbolcuları için masaya oturmaya hazır. Ekonomik sıkıntı içinde olan sarı-lacivertliler, en ciddi kazancı ’ten bekliyor. Sarı lacivertli yönetim için 12 milyon Euro isterken Vedat Muriqi'nin fiyatını ise 35 milyon Euro olarak belirledi.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 ABONE OL
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin fiyatını belirledi

Bir yandan Finansal Fair Play'le boğuşan diğer yandan Koronavirüs nedeniyle ekonomisi iyice çöken Fenerbahçe, radikal kararlar alacak. Sarı-lacivertliler yeni planlarını satış üzerine yapıyor. Yönetim yeni dönemde elini güçlendirmek ve dar boğazdan çıkmak için fiyatını bulan tüm futbolcular için masaya oturmaya kararlı.

OZAN 12, VEDAT 35 MİLYON EURO

Sezon başında Rizespor'dan alınan Vedat Muriqi için Koronavirüs öncesi İngiltere'den ciddi teklifler vardı. Yeni düzen sonrası teklifler devam eder mi bilinmez ama Vedat başta olmak üzere Ozan Tufan ve Miha Zajc yönetimin yüksek gelir beklediği isimler. Ozan için 12, Zajc için 8 milyon Euro gelir bekleniyor. Kosovalı golcü için düşünülen rakam ise dünyanın yaşadığı krizden önce 35 milyon Euro'ydu.

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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin fiyatını belirledi
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