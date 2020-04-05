Alex de Souza, Aykut Kocaman'a kayıtsız kaldı

Aykut Kocaman'ın 54. yaş gününü daha önce birlikte çalıştığı oyuncuları, arkadaşları ve sevenleri sosyal medya üzerinden kutladı.

Kocaman'ın doğum gününü kutlayan isimlerinden biri de Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cristian Baroni oldu. Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Aykut Kocaman ile birlike Türkiye kupası fotoğrafını koyarak mesajını iletti.

Baroni: "Doğum gününüz kutlu olsun, Ailenizle birlikte nice mutlu yıllara" ifadelerini kullandı.



Cristian Baroni'nin paylaşımı

2013 yılında Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetiminde Uefa Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez yarı final oynarken kadroda brezilyalı yıldız da vardı. 2009/2010 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen brezilyalı yıldız 2014/2015 sezonu sonunda sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

Alex kayıtsız kaldı

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex De Souza ise Aykut Kocaman'ın doğum gününe kayıtsız kaldı.

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Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Kocaman ile ilgili paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Kocaman ile sorunlar yaşamıştı

8 sezon Fenerbahçe'de oynayan Alex dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından Ekim 2012'de sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

ALEX DE SOUZA'DAN TARİHİ AYKUT KOCAMAN İTİRAFI