Aykut Kocaman: Alex'le karşılaşsaydık...

"HAKEMLER ARTIK HANGİ KARARI VERSEM DİYE DÜŞÜNÜYOR"
VAR sistemiyle ilgili olarak düşünceleri sorulan Aykut Kocaman, "Gözlemlerimiz sadece bugünkü maça özgü değil. Genel olarak VAR'ın adalet getirdiğini söylemek mümkün değil. Ülkemiz, insan yapımız, futbol dünyamız gibi dengeleri bir araya getirdiğimiz zaman VAR, 10 pozisyondan 8'ini temizleyecekti. Ancak kalan pozisyonlarda ekrana bakıp, uzun süre seyredip buradan yanlış karar çıkarıldığı anda, durum değişiyor. Önceden hakem görmedi durumu vardı, artık hakem kasıtlı vermedi durumuna geleceğini söylemiştim. İlk zamanlar hakemlerin doğal olarak, kararlarda netlikleri daha fazlaydı. Ama şimdi bakıp bakıp hangi kararı versem diye düşünüyorlar. Bazı durumlar, güçlü takımların avantajın haline dönüşüyor" açıklamasını yaptı.