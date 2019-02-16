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: Alex'le karşılaşsaydık...

teknik direktörü , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'u eleştiren Kocaman, müsabakayı Ülker Stadyumu'nda takip eden Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 23:27
Aykut Kocaman: Alex'le karşılaşsaydık...

ile deplasmanda 1-1 berabere kalan 'da Teknik Direktör , maçın ardından konuştu.

Aykut Kocaman: Alex'le karşılaşsaydık...

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, 1 saate yakın 10 kişi oynadıklarını belirterek " gibi iç saha hakimiyeti yüksek bir takım önünde daha fazla topun peşinde koşmak zorundaydık, oyuncular da bunu yaptı. Ofansif girişimlerde de bir şeyler yapmaya çalıştık. 10 kişi kaldıktan sonra öne geçmemiz direnç artırıcı bir durumdu. Kendi sahasında iyi oynayan bir takım önünde daha çok koşu oyununa döndü ikinci yarı. Çok kolay değil böyle takımlar önünde eksik oynamak. Hakem, bize gösterdiği kırmızı kartla etki etti. Yukarıdaki hakemler ne işe yarıyor anlamak mümkün değil. En azından bir çağır, formaliteyi yerine getir. Jahovic ayağını çekmeye çalışıyor, tamam kırmızı kartı verdin ama diğer pozisyonu anlamak mümkün değil. Ofansif olarak artık oyun etkisini yitirmişti bizim açımızdan. 1 saate yakın eksik oynadığımız maçta, hemen hemen Fenerbahçe'yle fiziksel olarak kafa kafaya oynadık" diye konuştu.

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Aykut Kocaman: Alex'le karşılaşsaydık...

"HAKEMLER ARTIK HANGİ KARARI VERSEM DİYE DÜŞÜNÜYOR"

VAR sistemiyle ilgili olarak düşünceleri sorulan , "Gözlemlerimiz sadece bugünkü maça özgü değil. Genel olarak VAR'ın adalet getirdiğini söylemek mümkün değil. Ülkemiz, insan yapımız, futbol dünyamız gibi dengeleri bir araya getirdiğimiz zaman VAR, 10 pozisyondan 8'ini temizleyecekti. Ancak kalan pozisyonlarda ekrana bakıp, uzun süre seyredip buradan yanlış karar çıkarıldığı anda, durum değişiyor. Önceden hakem görmedi durumu vardı, artık hakem kasıtlı vermedi durumuna geleceğini söylemiştim. İlk zamanlar hakemlerin doğal olarak, kararlarda netlikleri daha fazlaydı. Ama şimdi bakıp bakıp hangi kararı versem diye düşünüyorlar. Bazı durumlar, güçlü takımların avantajın haline dönüşüyor" açıklamasını yaptı.

Aykut Kocaman: Alex'le karşılaşsaydık...

"HAKEMLER ARTIK HANGİ KARARI VERSEM DİYE DÜŞÜNÜYOR"

VAR sistemiyle ilgili olarak düşünceleri sorulan , "Gözlemlerimiz sadece bugünkü maça özgü değil. Genel olarak VAR'ın adalet getirdiğini söylemek mümkün değil. Ülkemiz, insan yapımız, futbol dünyamız gibi dengeleri bir araya getirdiğimiz zaman VAR, 10 pozisyondan 8'ini temizleyecekti. Ancak kalan pozisyonlarda ekrana bakıp, uzun süre seyredip buradan yanlış karar çıkarıldığı anda, durum değişiyor. Önceden hakem görmedi durumu vardı, artık hakem kasıtlı vermedi durumuna geleceğini söylemiştim. İlk zamanlar hakemlerin doğal olarak, kararlarda netlikleri daha fazlaydı. Ama şimdi bakıp bakıp hangi kararı versem diye düşünüyorlar. Bazı durumlar, güçlü takımların avantajın haline dönüşüyor" açıklamasını yaptı.

Aykut Kocaman: Alex'le karşılaşsaydık...

Tribünlerde zaman zaman yükselen protesto sesleriyle ilgili olarak da konuşan Kocaman, "Taraftar tepkisinde hiçbir şey yaşamadım. İstanbulspor, Sakaryaspor, forması giydiğimde de doğru bildiklerimi yapmaya çalıştım. Antrenörlük yaptığımda da bunu yaptım. Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için o zaman ne yaptıysam, bugün de Konyaspor'un haklarını savunmak için aynı şeyleri yapacağım. Bugün Fırat Aydınus'un klasının altında bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman: Alex'le karşılaşsaydık...

"DERT ANLATIRKEN BAŞIMIZA DERT ALIYORUZ"

Milli takımdan teklif alması halinde değerlendirip değerlendirmeyeceğiyle ilgili soru sorulan , "Bir şeyleri anlatmaya çalışırken, insanlar arkasında bir şeyler arıyor ve bu nedenle özenli şekilde konuşmaya çalışıyorum. Dert anlatırken başımıza dert alıyoruz. Ülke futbolu için değerler sistemi kurulmalı ve bunun başında da milli takım teknik direktörü olmalı. Orası temsil yeridir. Milli takımı da parçaladık, Galatasaray, , Beşiktaş olarak. Antrenörlerin Milli takımı reddetme gibi bir hakkı olamaz. Orası görev yeridir. Federasyon kendisine faydalı olacak insanı seçer ve ona görev verir. Bunun dışındaki cümleler biraz fazla olacak" dedi.

Aykut Kocaman: Alex'le karşılaşsaydık...

"ALEX'LE DÜŞMAN DEĞİLİM"

Maçta zaman zaman yaşanan protestoların tekrar sorulması üzerine konuşan Kocaman, "İnsan şöyle bir hayatına baktığı zaman, bu kadar saçma sapan bir şeyi nasıl düşünür diye bakmak gerekiyor. olarak protesto edilecek ne yapmış olabilirim? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı bir şekilde taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi. Bunu Fenerbahçelilerle özdeşleştirmek kadar aptalca bir konu olamaz. Bir düşman ortaya çıkarma gibi bir durum söz konusu. Bu durumun faydadan çok zararı var" dedi.

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