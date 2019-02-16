Aykut Kocaman: Alex'le karşılaşsaydık...

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, 1 saate yakın 10 kişi oynadıklarını belirterek "Fenerbahçe gibi iç saha hakimiyeti yüksek bir takım önünde daha fazla topun peşinde koşmak zorundaydık, oyuncular da bunu yaptı. Ofansif girişimlerde de bir şeyler yapmaya çalıştık. 10 kişi kaldıktan sonra öne geçmemiz direnç artırıcı bir durumdu. Kendi sahasında iyi oynayan bir takım önünde daha çok koşu oyununa döndü ikinci yarı. Çok kolay değil böyle takımlar önünde eksik oynamak. Hakem, bize gösterdiği kırmızı kartla etki etti. Yukarıdaki hakemler ne işe yarıyor anlamak mümkün değil. En azından bir çağır, formaliteyi yerine getir. Jahovic ayağını çekmeye çalışıyor, tamam kırmızı kartı verdin ama diğer pozisyonu anlamak mümkün değil. Ofansif olarak artık oyun etkisini yitirmişti bizim açımızdan. 1 saate yakın eksik oynadığımız maçta, hemen hemen Fenerbahçe'yle fiziksel olarak kafa kafaya oynadık" diye konuştu.