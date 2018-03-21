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'dan tarihi itirafı

Giriş Tarihi: 21.03.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 10:27
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'dan tarihi itirafı
Alex de Souza'dan tarihi Aykut Kocaman itirafı

, ile yollarının ayrılmasına kadar uzanan gerilimde için Twitter'dan yazdıklarına dair önemli bir itirafta bulundu.

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'dan tarihi itirafı
Alex de Souza'dan tarihi Aykut Kocaman itirafı

Brezilyalı yıldız Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırırken o dönem yine takımın başında olan teknik direktör ile yaşadıkları kriz sonucunda kulüple yolları ayrılmıştı.

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'dan tarihi itirafı
Alex de Souza'dan tarihi Aykut Kocaman itirafı

Buna neden olan olay da Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Spartak Moskova karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında Alex'in sosyal medya aracılığıyla teknik direktör 'ın kendisini kıskandığını belirten sözleriydi.

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'dan tarihi itirafı
Alex de Souza'dan tarihi Aykut Kocaman itirafı

Bu sözlerin ardından Alex o tweeti sildi ama yollar ayrıldıktan sonra bugüne kadar da tam bir açıklamada bulunmadı. Ta ki bu kez derbi maçını izlemek için Kadıköy'e gelişine kadar...

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'dan tarihi itirafı
Alex de Souza'dan tarihi Aykut Kocaman itirafı

Brezilyalı yıldız kitabının imzası için geldiği İstanbul'da 1907 Derneği'nde de bir sohbet toplantısına katıldı. Alex yaşan o dönemi anlatırken açıkça itirafta bulunarak şunları söyledi:

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'dan tarihi itirafı
Alex de Souza'dan tarihi Aykut Kocaman itirafı

"O dönem Süper Kupa maçında ilk 11'de oynamıştım. Spartak Moskova maçında da Süper Kupa'da oynayan 11'in sahaya çıkacağını söyledi. Daha sonra kendimi kadroda göremeyince bu konuyu sosyal medyaya taşıdım. İçeride kalması gereken şeyleri dışarı taşımış oldum."

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'dan tarihi itirafı
Alex de Souza'dan tarihi Aykut Kocaman itirafı

Bu yaptığım doğru değildi. O dönem sosyal medyayı kullanımımda yanlışlar yaptım. Şu anda bunu söyleyebilirim. Ayrıca o dönemde takım içindeki konumuma baktığımda o şekilde davranmamalıydım. Daha sorumlu davranabilirdim.

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