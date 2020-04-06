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Fenerbahçeli yıldıza flaş talip! Yeni adresi...

'de bu sezon girdiği pozisyonları gole çevirememesiyle taraftarlara adeta saç baş yoldurtan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlere göre Ciğerci'ye 'nın takımı talip oldu...

Giriş Tarihi: 6.4.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 09:58 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldıza flaş talip! Yeni adresi...

2018 yazında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımda beklentilerin uzağında bir performans göstermişti.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu.

Tolga'nın sarı-lacivertli takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

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Fenerbahçeli yıldıza flaş talip! Yeni adresi...
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