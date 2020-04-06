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'ye teknik direktörü getiriyor!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen ara 'ye yaradı. Çıkacağı ilk lig maçına statü gereği yeni teknik direktörüyle çıkması gereken Kanarya, bu konuda aceleci davranmıyor. Sarı-lacivertliler birçok teknik adamla görüşürken gündeme gelen son ismin ise deneyimli hoca olduğu öne sürüldü. Öyle ki, Fransız basınından gelen haberlere göre Blanc, Fenerbahçeli futbolcu 'i telefonla arayarak takım hakkında bilgi aldı.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 09:25 ABONE OL
Fenerbahçe'ye teknik direktörü Mevlüt Erdinç getiriyor!

Sarı-lacivertli ekibin hoca adaylarından Laurent Blanc için Fransa'dan yeni haberler geliyor. Fransızların ünlü futbol dergisi Onze Mondial, Blanc'ın Fransa'da oynadığı dönemden arkadaşı olan Mevlüt Erdinç'i telefonla arayarak Fenerbahçe hakkında sorular sorduğunu yazdı.

B PLANI FRANCESCO
Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun Türkiye'den teklif aldığını açıklaması tüm gözleri Fenerbahçe'nin üzerine çevirirken, İtalyan hocayı Kanarya'nın gündemine getiren ismin Emre Belözoğlu olduğu kaydedildi. Ancak F.Bahçe'nin 50 yaşındaki hocaya resmi teklif yapmadığı, sadece görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye teknik direktörü Mevlüt Erdinç getiriyor!
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