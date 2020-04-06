Sarı-lacivertli ekibin hoca adaylarından Laurent Blanc için Fransa'dan yeni haberler geliyor. Fransızların ünlü futbol dergisi Onze Mondial, Blanc'ın Fransa'da oynadığı dönemden arkadaşı olan Mevlüt Erdinç'i telefonla arayarak Fenerbahçe hakkında sorular sorduğunu yazdı.



B PLANI FRANCESCO

Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun Türkiye'den teklif aldığını açıklaması tüm gözleri Fenerbahçe'nin üzerine çevirirken, İtalyan hocayı Kanarya'nın gündemine getiren ismin Emre Belözoğlu olduğu kaydedildi. Ancak F.Bahçe'nin 50 yaşındaki hocaya resmi teklif yapmadığı, sadece görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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