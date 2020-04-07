Beşiktaş'ta menajer gerilimi

Beşiktaş'ta menajer Necdet Ergezen'in açıklamaları ile başlayan gerilim tırmanmaya devam ediyor… Sözleşmesi uzatılmak istenen Dorukhan Toköz'ün temsilciliğini yapan Ergezen önceki gün, "Şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak henüz bize teklif gelmedi" ifadelerini kullanmış, Beşiktaş cephesi ise bu sözleri, "Ergezen ile kimse görüşmedi" açıklamasıyla yalanlamıştı.

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BURAK KAFA KARIŞTIRDI

YÖNETİM, bunun üzerine Dorukhan'ın yanı sıra Burak ve Rıdvan Yılmaz'dan Ergezen ile yollarını ayırmasını istedi. Burak ise Instagram hesabında, "Futbol hayatım boyunca sadece tek menajerim olmuştur. Ali Egesel ve Ogan Tarhan ikilisidir" paylaşımında bulundu. Ancak TFF'nin resmi internet sitesinde bu iki menajerin kaydı bulunmazken, golcü futbolcunun temsilcisi olarak Necdet Ergezen'in adı görünüyor.

ANTRENMAN YOK

ALMANYA'DA Schalke ve Frankfurt gibi takımların salgın ortasında antrenman sahasına yeniden dönmesinin ardından, siyahbeyazlıların da benzer yöntem uygulayacağı iddia edilmişti. Konuya dair açıklamalarda bulunan Beşiktaş cephesi, "Ortam sıkıntılı ve herkes son derece titiz. Şu an için gündemimizde böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VİRÜSE HAZIRDI

BEŞIKTAŞ'IN Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalyan Magazin dergisi Chi'ye konuştu. Virüs ile birlikte tüm dünyada işlerin çok hızlı değiştiğini söyleyen Satta, "Oğlum ve ben bir çanta, iki pijama ile İtalya'dan ayrıldık. Türkiye'de sadece 6 gün kalmayı planlıyorduk ama yaşananlar nedeniyle 6 haftadır buradayız. Futbolcuların evlerine dönmelerine izin verilmiyor. Türkiye, Koronavirüs'e karşı çok daha hazırlıklı. İtalya'daki kadar büyük zorluklar burada yok. Biz zaten evdeyiz. Maske ve dezenfektan sorunu çekilmiyor. Şu anda Türkiye'de sıkıntı daha az diyebilirim" ifadelerini kullandı.

MUTFAKTA HAYAT VAR

Koronavirüs nedeniyle evine kapanan Trabzonsporlu futbolcular, mutfağa girdi ve bu anlar kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Aşçılıkta pası Hüseyin Türkmen'den alan Doğan Erdoğan, kuşbaşı ve makarna hazırladı. Her şeyi tek başına yaptığını vurgulayan Doğan, ardından Uğurcan Çakır'a meydan okudu.

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