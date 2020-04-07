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G.Saray'a transferde dev rakipler!

, İngiliz ekiplerinin takibinde yer alan Luyindama’nın satılması halinde yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. 'in izlediği stoperler arasında en fazla ilgisini çeken isim 'den olmuştu.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 00:48 ABONE OL
G.Saray'a transferde dev rakipler!

Fatih Terim'in izlediği stoperler arasında en fazla ilgisini çeken isim River Plate'den Lucas Quarta olmuştu. Ancak yapılan araştırma sonrasında, 24 yaşındaki Arjantinli stopere, Real Madrid ve Valencia gibi devlerin de talip olduğu ortaya çıktı. Quarta'nın listeye eklendiği ancak takip eden takımlar düşünülünce şimdilik bir teklif yapılmasının şu an için mantıklı davranış olmayacağı fikrine varıldığı bildirildi.

TEKLİFLERİ BEKLEYECEK
Galatasaray, River Plate ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quarta'ya gelecek tekliflere göre yol haritası belirleyecek. River Plate altyapısından yetişen Arjantinli stoper, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

Christian Luyindama'dan Galatasaray'a müjde

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G.Saray'a transferde dev rakipler!
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