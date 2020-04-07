Fatih Terim'in izlediği stoperler arasında en fazla ilgisini çeken isim River Plate'den Lucas Quarta olmuştu. Ancak yapılan araştırma sonrasında, 24 yaşındaki Arjantinli stopere, Real Madrid ve Valencia gibi devlerin de talip olduğu ortaya çıktı. Quarta'nın listeye eklendiği ancak takip eden takımlar düşünülünce şimdilik bir teklif yapılmasının şu an için mantıklı davranış olmayacağı fikrine varıldığı bildirildi.



TEKLİFLERİ BEKLEYECEK

Galatasaray, River Plate ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quarta'ya gelecek tekliflere göre yol haritası belirleyecek. River Plate altyapısından yetişen Arjantinli stoper, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

Christian Luyindama'dan Galatasaray'a müjde