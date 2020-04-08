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'da Onyekuru şoku!

'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla 'in vazgeçilmezi olan genç yıldız için, sarı-kırmızılıların gelecek sezon yeniden kiralama seçeneğini düşündüğü biliniyordu. Ancak Onyekuru transferinde Anderlecht devreye girdi...

Giriş Tarihi: 8.4.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 08:56 ABONE OL
Galatasaray'da Onyekuru şoku!

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor. Sarı-Kırmızılıların Monaco'dan 1 sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda korkutucu bir iddia ortaya atıldı.

BONSERVİSİYLE İSTİYOR
Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi. Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynamış ve 10 gol atmıştı.

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK
Monaco ile Onyekuru konusunda yapılacak görüşmeyi coronavirüs nedeniyle erteleyen G.Saray kısa süre içinde harekete geçecek.

Milliyet'in haberine göre Onyekuru'nun yeni sezonda da G.Saray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.

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Galatasaray'da Onyekuru şoku!
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