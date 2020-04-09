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'den flaş corona virüsü kararı! 'dan sonra...

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınması sonrası kulüpler ekonomik önlemler almaya başladı. Birçok takım oyuncularından maaş indirimi beklerken, ve gibi devler bu konuda futbolcularıyla anlaşma sağlamıştı. Bir başka İspanyol devi de oyuncularının alacaklarında indirime gittiğini açıkladı. Barcelonalı futbolcular yüzde 70 indirim yapmıştı ancak Real'de bu oran yüzde 10 ila 20 arasında olacak.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 9.4.2020 11:09 ABONE OL
Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! Barcelona'dan sonra...

İspanyol devi Real Madrid, futbol ve basketbol takımlarındaki oyuncular, teknik adamlar ve çalışanların maaşlarının 2019-2020 sezonu sonuna kadar yüzde 10 ile 20 arasında düşürülmesi için anlaştıklarını açıkladı.

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı kulüpler de maddi olarak zor günler geçiyor. İspanyol ekibi Real Madrid, sporcu ve teknik ekiplerde yer alan kişilerin ücretlerinde indireme gittiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kulübün ticari faaliyetlerinin çoğunun durduğu ifade edildi. Bu durumda çalışanların tamamının işlerine devam edebilmesi için futbol ve basketbol takımı oyuncuları, teknik kadroları ve çalışanlarının maaşlarının sezon sonuna kadar yüzde 10 ile 20 arasında düşürüleceği belirtildi. Açıklamada bu kararın herkesin onayı ile alındığı vurgulandı.

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Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! Barcelona'dan sonra...
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