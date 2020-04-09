Rüştü Reçber'den corona sonrası ilk sözler! "Halkımızdan ricam..."

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını, eski milli kaleci Rüştü Reçber'i de yakalamıştı. Yaklaşık 2 hafta önce enfekte olan ve şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvuran 46 yaşındaki eski file bekçisinin COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Hastanede geçirdiği başarılı tedavi sürecinin ardından corona virüsü atlatan ve taburcu olan Reçber, evinde 14 günlük karantina dönemini geçiriyor. Deneyimli futbol adamı, her kesimden gelen geçmiş olsun mesajlarına cevap verirken, corona virüsü sürecinde yaşadıklarını da anlattı.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Hürriyet'in haberine göre, futbol kariyerinde Antalyaspor, Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş'ta forma giyen ve Ekim 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başlayan Reçber, şunları söyledi: "Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an iyiyim, evdeyim. Ama hala karantinadayım. Halkımızdan bir ricam var. Lütfen, çok dikkatli olun. Bu işin şakası yok! Bu virüs, genç-yaşlı falan dinlemiyor. Onun için tedbir şart. Evde kalın. Sağlıcakla kalın. Herkese çok selamlar."

Öte yandan Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber'in taburcu olmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun. 11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören, bilen koruyansın. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri, yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım. Evlerine, sevdiklerine kavuştur. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek."

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