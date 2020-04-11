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Alex de 'dan Fenerbahçelileri üzen açıklama!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kulübün efsaneleri arasına giren ve taraftarlar tarafından Yoğurtçu Parkı'nda Lefter'in yanına heykeli dikilen Alex de 'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Oynadığı en iyi takım sorulan Alex, "Luxerburgo'lu Cruzeiro" cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 09:41 ABONE OL
Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri üzen açıklama!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Brezilya'da katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. FOX Sports'a konuşan Brezilyalı efsane, "Oynadığın en iyi takım hangisiydi" sorusuna "Luxerburgo'lu Cruzeiro, Zico'lu Fenerbahçe ve 1999'daki Palmeiras gerçekten çok güçlüydü. Benim çok zor bir tercih ancak bunlardan birini seçmem gerekirse 2003 yılındaki Cruzeiro dönemini seçerim. Luxemburgo bizim için çok önemliydi. Onunla birlikte kupaların yanı sıra bireysel bazda da sınırlarımızı zorladık" yanıtını verdi.

Alex de Souza, 2003 Cruzeiro'dan takım arkadaşları Edu Dracena, Maldonado ve Nobre ile Fenerbahçe'de de beraber forma giydi. Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcuları Felipe Melo ve Cris de 2003 Cruzeiro'nun kadrosuna yer alıyordu.

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Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri üzen açıklama!
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