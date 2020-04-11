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Ekuban'a bir talip daha çıktı! Bu kez 'den

'un yıldız ismi Ekuban, İskoç ekiplerinin ardından İngilizlerin de dikkatini çekti. ve Celtic'in talip olduğu deneyimli futbolcu için, bu kez takımı Brighton devreye girdi. İngiliz ekibinin bordo-mavili takıma teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 10:10 ABONE OL
Ekuban'a bir talip daha çıktı! Bu kez Premier Lig'den

Trabzonspor'da Ekuban'a yeni talip... Bordo-mavili takımda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ganalı futbolcu paylaşılamıyor.

Takvim'de yer alan habere göre Ekuban için İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers ve Celtic'in ardından İngiliz kulübü Brighton da devreye girdi. Ada temsilcisinin Ekuban için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Brighton'un Trabzonspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban için şartları zorlayacağı öne sürüldü. Ganalı futbolcu Ekuban için Brighton'un teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Sezon başında Trabzonspor'un bonservisini Leeds'ten aldığı 26 yaşındaki Ekuban, bu sezon çıktığı 25 maçta 8 gole imzasını atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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Ekuban'a bir talip daha çıktı! Bu kez Premier Lig'den
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