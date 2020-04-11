Kwadwo Asamoah'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Tüm dünyayı saran corona virüsü sebebiyle birçok lig ertelendi ancak kulüpler hazırlıklarını sürdürüyor.

Transfer temaslarına devam eden Fenerbahçe ise, deneyimli yıldız Kwadwo Asamoah için girişimlerini sürdürüyor. Gana basınına yansıyan haberlerde, 31 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertli takımla anlaştığı ifade edildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kwadwo Asamoah'ın menajeri, Fenerbahçe ile anlaştıkları haberleriyle ilgili olarak renk vermeyerek, "Bunları konuşmak için şu an erken" dedi. Menajerin iddiaları yalanlamaması ise dikkat çekti.

Sol beke takviye yapacak olan sarı-lacivertli takımın, ocak ayında da talip olduğu Ganalı için corona virüsü sürecinin ardından resmen harekete geçeceği belirtiliyor. İnter'in, gözden çıkardığı 31 yaşındaki Asamoah'ın ayrılmasına izin vereceği aktarıldı.

Asamoah bu sezon 11 maçta İnter forması giyerken, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe 10 numara için harekete geçti!

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! Başkan görüştü...

Fenerbahçe'nin sol bek adayları! Gündemde 3 isim var