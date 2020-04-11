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karantina günlerini anlattı! "Fiziksel ve zihinsel..."

Corona virüsü nedeniyle kendini karantinaya alan ve evde çalışmalarını sürdüren 'un başarılı kalecisi , vaktini nasıl değerlendirdiğini anlattı. Birçok şeyi yapmak için daha fazla zaman bulduğunun altını çizen Çakır, fiziksel ve zihinsel kapasitesini korumak için çalıştığını vurguladı. 24 yaşındaki kaleci, "İnşallah en yakın zamanda bu pandemiyi atlatırız" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 13:05 ABONE OL
Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı! Fiziksel ve zihinsel...

Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de etkili olan corona virüsüne karşı korunmanın en etkili yolu evde kalmak. Liglerin askıya alınmasından sonra futbolcular da çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, karantina günlerine ve evde yaptığı antrenmanlara dair açıklamalarda bulundu.

Çakır, bordo-mavili takımın Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Günlük rutinimizde futbol vardı. İdmana gidip eve geliyordum ve dinleniyordum. Şimdi ise sürekli evdeyim, idmanı evde yapmak zorundayım. Çok fazla boş vaktim var. Evde takılıyorum, yemek yapıyorum, televizyon izliyorum, oyun oynuyorum, dizi izliyorum, kitap okuyorum, çalışıyorum, vaktimi değerlendiriyorum. Kendimi geliştirmek için çalışmalar yapıyorum. Hem fiziksel hem zihinsel kapasitemizi korumaya çalışıyorum.

Sadece Sağlık Bakanlığımızdan gelen tedbirleri uygulamaya çalışıyorum. Çok fazla haber izlemek istemiyorum. Kalıcı bir durum olmadığını biliyor ve ona göre çalışıyorum.

Biraz pozitif yönden bakıyorum bu duruma. Evde kafa dinliyorum, yemek yapıyorum, dediğim gibi dizi izliyorum. Öyle geçirmeye çalışıyorum. Normalde de yemek yapardım, her zaman değil ama arada yapardım şimdi daha çok yemek yapmaya çalışıyorum. Altyapıdayken tek başıma yaşadım o zamanlardan kalan aşçılığım var onu değerlendirmeye çalışıyorum. Et sote, makarna, pilav yapıyorum. Futbolu çok özledim, bizim işimiz zaten. İnşallah en yakın zamanda bu pandemiyi atlatırız ve zor günleri geride bırakırız."

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Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı! "Fiziksel ve zihinsel..."
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