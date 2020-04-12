Christian Luyindama'nın sakatlığının Galatasaray'a bedeli ağır oldu

Galatasaray'a sezon içinde en büyük darbelerden biri Christian Luyindama'nın sakatlığı olmuştu. Milli Takım'da sakatlanan ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Luyindama'nın sezonu erken kapattığı belirtilirken, devre arasında 14 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan Aston Villa da teklifini rafa kaldırdı. Ardından Christian Luyindama'nın Süper Lig lisansı ara transferde takıma katılan Jesse Sekidika için askıya alındı.



Jesse Sekidika

FLORYA'DA ÖZEL ANTRENMANLAR YAPTI

Ancak Sekidika ligde kadroya bile giremezken Luyindama'nın hızlı iyileşme süreci herkesi şaşırttı. Üstüne Koronavirüs yüzünden lige ara verilince Galatasaray tam bir açmaza girdi. Zira eğer planlandığı gibi ligin son 8 haftası haziranda oynanırsa Galatasaray, Luyindama'dan yine faydalanamayacak. Sekidika da Terim'in planlarında yer almadığı için Galatasaray hem maddi hem de kadro konusunda çifte darbe yemiş oldu.

-85 DERECELİK TEDAVİ SÜRECİ

Luyindama'nın sahalara tahmin edilenden 2 ay önce dönmesinde Florya'ya yapılan sağlık yatırımının etkisi büyük. Yorgun adalelerin çabuk bir şekilde toparlanmasını sağlayan soğuk odayı (lifecube) Florya'ya kuran sarı-kırmızılı kulüp, eksi 85 dereceye ulaşan bu sistemde 3 dakika süren seanslarla futbolcuları tedavi ediyor.

Christian Luyindama'dan Galatasaray'a müjde

MARIANO: BREZILYA EKİPLERIYLE GÖRÜŞTÜM

Galatasaray'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sağ bek Mariano, ülke basınına konuştu. Brezilya'ya geri dönmek istediğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Dört yıl daha harika maçlar çıkarabilecek fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım" dedi.

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