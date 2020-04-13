Galatasaray'dan 122 milyon TL'lik tasarruf paketi

Futbolcularına 49.5 milyon Euro garanti ücret taahhüdü veren Galatasaray'da teknik heyetle birlikte 2019-20 sezonu A Takım maliyeti 80 milyon Euro'yu buluyor. Yeni sezonda bütçeyi düşürmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüpte pahalı transfer dönemi sona erdi. Başta Falcao ve Feghouli olmak üzere yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan Galatasaray yönetiminin elini sözleşmesi sona erecek oyuncular rahatlatacak.

İşte detaylar...

ONYEKURU, LEMİNA VE DONK'TAN İNDİRİM TALEBİ

Sezon sonu takımda 9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Bu oyunculara 16.7 milyon Euro garanti ücret ödeyen G.Saray'ın kasasından maç başı primler ve vergilerle birlikte 20 milyon Euro'ya yakın para çkıyor. 122 milyon TL'yi bulan garanti ücretleri yeni sezonda ödemeyecek sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Onyekuru- Lemina-Donk üçlüsü ile yüzde 50 indirimi kabul etmeleri halinde yola devam etmeyi düşünüyor. Selçuk, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıracak G.Saray'da Seri, Andone ve Mitroglou'nun kiralık sözleşmesi de uzatılmayacak.

Galatasaray'ın gündeminde Mohammed Kudus ve Osman Bukari var

Bir dönem Galatasaray'ın gündemindeydi... Beşiktaş'a önerildi

G.SARAY KALBİM!

ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 4 sezon çalıştırdığı ve genel kurul üyesi olduğu Galatasaray için çarpıcı ifadeler kullandı. Yöneltilen 10 kelimenin kendisi için taşıdığı anlamları en kısa şekilde anlatan Ataman, şu benzetmeleri yaptı:

ANADOLU EFES: Evim-Şampiyon | GALATASARAY: Kalbim-Başkanlık | ABDI İPEKÇI: Nostalji-EuroCup finali | CARLOS ARROYO: Yumruk şov- Büyük oyuncu | SHANE LARKIN: EuroLeague'in en iyi oyuncusu-Winner | ZELJKO OBRADOVIC: Kariyer- EuroLeague şampiyonluğu | GREG POPOVICH: İdol-Efsane | KOBE BRYANT: Hüzün-Efsane | AILE: Bağ-Sevgi | ERGIN ATAMAN: Gergin (Gülerek)- Winner.

Galatasaray dünya devlerini geride bıraktı!