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Corona virüsü salgınından dolayı liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren , 2 genç futbolcuyu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Ganalı 19 yaşındaki ila 21 yaşındaki 'yi yakından takip ediyor. Gana basınında yer alan habere göre, iki oyuncu için yaz transfer döneminde teklif yapılacak.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 07:24 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 07:38 ABONE OL
Galatasaray'ın gündeminde Mohammed Kudus ve Osman Bukari var

Dünyayı saran corona virüsü salgını, kulüplerine stratejilerini de değiştiriyor. Liglerin askıya alınmasıyla gelirlerinden olan takımlar transfer politikalarını da revize etmeye başladı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da maliyetli oyuncuların yerine genç yıldız adaylarıyla kadroyu yenilemeyi hedefliyor.

Genç oyunculara yönelen Galatasaray'ın Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği ifade edildi. GHANAsoccernet.com, Fatih Terim'in Danimarka ve Slovakya'da dikkatleri üzerine çeken iki oyuncuyu, gelecek planlarına dahil ettiği kaydedildi.

(Mohammed Kudus)

Kudus'un Nordsjaelland, Bukari'nin ise Trencin'de yüksek enerjisi ve dinamizmi ile ön plana çıktığı, Terim'in sezon sonunda iki Ganalı oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi. Genç futbolcuların maliyetlerinin düşük olması da avantaj görülüyor.

(Osman Bukari)

Orta sahada oynayan 19 yaşındaki Kudus, bu sezon 19 maça çıktı. 9 gol, 1 asisti var. Nordsjaelland ile sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek.

Sağ kanatta forma giyen 21 yaşındaki Bukari bu sezon 21 maçta forma giydi, 7 gol, 6 asistle oynadı. Trencin ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Galatasaray'ın gündeminde Mohammed Kudus ve Osman Bukari var
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