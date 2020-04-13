Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde corona virüsü (Covid-19) teşhisiyle tedavi altına alınan ve tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz."

21 gün süren tedavisi bugün tamamlanan Gümüşdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım. Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim. Yüce Allah'tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim."

Göksel Gümüşdağ'ın son durumu belli oldu!