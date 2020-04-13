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İşte ve 'nin başlangıç tarihleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve UEFA 'nin devamına yönelik plan netleşmeye başladı. İspanya medyasına yansıyan habere göre organizasyonlara ağustos ayında devam edilecek.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 01:09 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 02:17 ABONE OL
İşte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin başlangıç tarihleri

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde tüm spor organizasyonları durdurulmuş vaziyette. Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yeniden ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelirken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Cadena SER'in haberine göre; UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, iki organizasyonun devam tarihi için anlaştı. Temmuz ayında tüm liglerin tamamlanacağını düşünülürken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Ağustos ayında yeniden başlatılacak.

Çift maç eliminasyon usulüyle oynanılan iki turnuvada da çeyrek final ve yarı final müsabakaları iki hafta içinde tek maç usulüyle, tarafsız sahada ve seyircisiz olarak oynanacak. Final maçı için de aynı durum geçerli olacak.

Öte yandan 2020-2021 sezonunun ise Eylül ayında başlatılmasının planlandığı da iddia edildi.

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İşte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin başlangıç tarihleri
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