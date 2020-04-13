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'ya beklenmedik talip!

'ye sezon başında büyük uğraşlar sonucu Marsilya'dan transfer edilen , gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız için 'nın takımı devreye girdi...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 08:36 ABONE OL
Luiz Gustavo'ya beklenmedik talip!

Sarı-Lacivertliler'in bu sezonki en formda isimlerinden olan Gustavo'ya sürpriz bir talip çıktı. Daha önce adı Arap kulüpleriyle anılan Brezilyalı oyuncu için Marsilya'nın ezeli rakibi Lyon devreye girdi.

Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi. Akşam'da yer alan habere göre Fenerbahçe ise astronomik teklif gelmedikçe Gustavo'yu satmayı düşünmüyor.

Yıldız futbolcu, sarı - lacivertli formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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Luiz Gustavo'ya beklenmedik talip!
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