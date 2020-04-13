Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Semih Şentürk, Ajansspor İnstagram hesabı üzerinden sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Can Arat'ın ile yapılan canlı yayına yorumlarıyla katkıda bulundu.

EN MODERNİ ABDULLAH AVCI

Semih Şentürk, "Fenerbahçe, Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net." ifadelerinde bulunarak mesaj gönderdi.

Fenerbahçe yönetimi daha önce Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirmiş ancak taraftarın tepki göstermesiyle vazgeçmişti.

Fenerbahçe'nin 6 Mart'ta yaptığı resmi açıklamada "Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

AVCI'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Abdullah Avcı, sezon başında anlaştığı Beşiktaş'ın başında 239 gün kalabildi. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.

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