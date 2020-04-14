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Cavani'nin menajeri konuştu! Adı ile anılıyordu...

'in Uruguaylı yıldızı , sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacak. 'nin efsane futbolcularından Lugano'nun, vatandaşını Fenerbahçe'ye getirmek istediği iddia edilmişti. Yıldız futbolcunun menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 08:13 ABONE OL
Cavani'nin menajeri konuştu! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...

Fenerbahçe ile de anılan Edinson Cavani'nin menajeri Walter Guglielmone, Uruguaylı yıldızın durumuyla ilgili konuştu.

Gaglielmone, "Dürüst olmak gerekirse, her şey olabilir. Çünkü birçok kulüp Edinson ile ilgileniyor. Brezilya'dan Flamengo , Palmeiras, Inter Porto Alegre ve Boca Juniors da bunlar arasında. Bekleyip göreceğiz" dedi. Fenerbahçe'nin de PSG ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Cavani'ye teklif yapması bekleniyor.

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Cavani'nin menajeri konuştu! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...
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