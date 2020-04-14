Fenerbahçe ile de anılan Edinson Cavani'nin menajeri Walter Guglielmone, Uruguaylı yıldızın durumuyla ilgili konuştu.

Gaglielmone, "Dürüst olmak gerekirse, her şey olabilir. Çünkü birçok kulüp Edinson ile ilgileniyor. Brezilya'dan Flamengo , Palmeiras, Inter Porto Alegre ve Boca Juniors da bunlar arasında. Bekleyip göreceğiz" dedi. Fenerbahçe'nin de PSG ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Cavani'ye teklif yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Isla'nın yerine o geliyor! Premier Lig'den...

Sosa'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe taraftarından Garry Rodrigues'e büyük tepki!

Luiz Gustavo'ya beklenmedik talip!

Ersun Yanal ayrılığın ardından ilk kez konuştu! "Başkana söylemiştim..."