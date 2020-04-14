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'a Babel müjdesi! Anderlecht talip oldu

, alacağı oyuncuların yanı sıra göndereceği futbolcular için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibi ekonomik olarak en fazla zorlayacak isim ise olarak görünüyor. Ancak Hollandalı oyuncuya 'dan talip çıkması yüzleri güldürdü. Babel'in gelecek sezon Anderlecht'in yolunu tutacağı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 14:27 ABONE OL
Galatasaray'a Babel müjdesi! Anderlecht talip oldu

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Babel, Hollanda ekibinde tutunamadı ve sözleşmesi feshedildi. Yıldız futbolcuya kulüp arayan sarı-kırmızılı ekibe Belçika'da iyi haber geldi.

Chadli'nin Monaco'ya, Pjaca'nın ise Juventus'a dönecek olması sebebiyle Anderlecht'in sol kanada düşündüğü ismin Babel olduğu iddia edildi. Belçika ekibinin, Hollandalı futbolcudan bonservis sorununu çözüp gelmesini istediği belirtiliyor.

TERİM, KESİN OLARAK İSTEMİYOR
Fatih Terim'in raporu doğrultusuna takıma dönüşü kesin olarak yasaklanan Babel'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıllık 2.5 milyon euro kazanan deneyimli yıldıza kendisine kulüp bulması gerektiği iletilmişti. Babel'in elde kalmasını istemeyen yönetim, futbolcu ve menajerinden ellerini çabuk tutmasını istiyor.

5 MİLYONLUK YÜKTEN KURTULACAK
Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncudan kurtulmak için bonservis bedeli bile beklemiyor. Tecrübeli futbolcunun gitmesiyle 5 milyon euroluk bir yükten kurtulmanın hesapları yapıldığı belirtildi.

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Galatasaray'a Babel müjdesi! Anderlecht talip oldu
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