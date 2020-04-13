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Drogba'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsü...

'ın eski yıldızlarından futbol efsanesi , yaptığı hareketle bu kez saha dışında alkış aldı. Fildişi Sahilleri asıllı futbolcu ülkenin en büyük kenti Abidjan'daki özel hastanesini yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadelede kullanılması için devletin hizmetine sundu.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 12:13 ABONE OL
Drogba'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsü...

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcusu Didier Drogba, ülkenin en büyük kenti Abidjan'daki özel hastanesini yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadelede kullanılması için devletin hizmetine sundu.

Ülke basınındaki haberlere göre Drogba, vakfına ait 2016'da hayatını kaybeden Fildişi Sahilli futbolcu Laurent Pokou'nun adını taşıyan hastanenin Covid-19 merkezi olarak kullanılmasını teklif etti.

Abidjan Belediye Başkanı Vincent Toh Bi Irie, bu vatansever eyleminden dolayı Drogba'ya teşekkür ederek henüz tam olarak bitirilmese de hastanenin Covid-19 mücadelesinde fonksiyonel olarak kullanabileceğini belirtti.

Fildişi Sahili hükümeti, Abidjan'da 13 ülke genelinde 45 Covid-19 merkezi kullanacağını duyurmuştu.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 574 Covid-19 vakası tespit edildi. Bunların 85'i iyileşti, 5'i ise hayatını kaybetti.

Kariyerinde Galatasaray, Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Drogba, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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Drogba'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsü...
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