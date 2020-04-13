Falcao transferinde flaş gelişme! Cavani...

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen ve Katar'a gideceği konuşulan Radamel Falcao için sürpriz bir iddia da Güney Amerika'dan geldi. Bir süredir Edinson Cavani'yle anılan Boca Juniors'un son olarak Kolombiyalı golcüye talip olduğu iddia edildi. Arjantin ekibinin ezeli rakibi River Plate'nin alt yapısından yetişen ve daha sonra Avrupa'ya giden Falcao'yu düşündüğü, Galatasaray'dan ayrılma şartlarının Boca Juniors'un teklifine şekil vereceği iddia edildi.

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Öte yandan Galatasaray Falcao'dan indirim istemeye hazırlanıyor… Ne yapması gerektiği konusunda menajeri Jorge Mendes ile temas kuran Kolombiyalı golcü ise menajerinin tavrı nedeniyle büyük şok yaşadı.. Mendes'in yardımcısı Falcao'ya, Arap takımlarından birisiyle yapılacak görüşmeler için yardımcı olunacağını ancak sözleşme şartları bilinmediği için Türkiye'deki indirim görüşmelerinde yer alınmayacağını aktardı.

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