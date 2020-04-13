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'tan ayrılık paylaşımı!

'da Deportivo forması giyen için, 'a döneceği iddiaları konuşulmaya başlanmıştı. Emre Çolak, hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarını doğruladı...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 08:57 ABONE OL
Emre Çolak'tan ayrılık paylaşımı!

Emre Çolak sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak "Belki de bu manzarayla son aylar..." yazması transfer söylentilerini güçlendirdi.


Galatasaray'ın altyapısından çıkarak A Milli Takım'a kadar yükselen, ardından İspanya'nın yolunu tutarak Deportivo forması giyen Emre Çolak'ın Süper Lig'e geri döneceği iddia edilmişti. Başarılı futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giyeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

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Emre Çolak'tan ayrılık paylaşımı!
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