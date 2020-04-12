Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı Donk'a kötü haber! Corona virüsü sonrası...

Galatasaraylı Donk'a kötü haber! Corona virüsü sonrası...

Corona virüsü salgını sonrası kulüplerin gelecek planları değişmeye başladı. Liglerin askıya alınmasıyla gelirlerinden olan takımlar, oyuncularının maaşlarında indirime gidiyor. ve gibi devlerin ardından da futbolcularıyla görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Donk'a indirimli kontrat önerilecek.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 09:42 ABONE OL
Galatasaraylı Donk'a kötü haber! Corona virüsü sonrası...

Corona virüsü nedeniyle ekonomik sorunlarla baş eden kulüpler çareyi oyuncu maaşlarında indirime gitmekte buldu. Galatasaray'ın da orta sahanın önemli isimlerinden olan Ryan Donk'a feda teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Corona virüsü nedeniyle ekonomik sorunlarla baş eden kulüpler çareyi oyuncu maaşlarında indirime gitmekte buldu. Galatasaray'ın da orta sahanın önemli isimlerinden olan Ryan Donk'a feda teklifinde bulunacağı ifade edildi. İşte detaylar... Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk'la ilk görüşme kısa süre içinde gerçekleşecek.

Corona virüsü kabusu nedeniyle tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçen sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcudan 'feda' beklediği öğrenildi. Yönetimin bu sezon 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret ve 300 bin Euro prim alan Ryan Donk'a 1.2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edeceği belirlendi.

Hollanda ve İtalya'dan da ciddi talipleri olan tecrübeli yıldızın bu teklife nasıl yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyor. Donk özellikle Luyindama'nın sakatlığı sonrası gösterdiği performansla Terim'in değişilmezleri arasına girdi.

Falcao'nun yerine dünya yıldızı! Galatasaray'ın gündeminde Mohammed Kudus ve Osman Bukari var Christian Luyindama'nın sakatlığının Galatasaray'a bedeli ağır oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı Donk'a kötü haber! Corona virüsü sonrası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA