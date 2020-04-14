Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan transfer itirafı!

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen ve 2 yılda 2 şampiyonluk kazanan Fernando, sezon başında Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Brezilyalı yıldız, İspanyol kulübüne transfer sürecinden karantina günlerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Sagres 730'a röportaj veren Fernando, "Bu kolay bir seçimdi, çünkü iki yıl Türkiye'de kaldım. Zaten iki şampiyonluk yaşamıştım ve daha fazlasını istedim. Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmem vardı ve ilk olarak Sevilla'dan teklif geldiğinde gitmeme izin vermeyeceklerini düşündüm. Ama yönetimle konuştum ve anlaştık." dedi.

Brezilyalı yıldız gelecek planlarına dair ise şöyle konuştu: "Kalbimde kariyerimi en iyi şekilde bitirme niyetim var. Sevilla ile iki yıl daha sözleşmem var ve sözleşmemi tamamlayıp sonra ne yapacağımı düşüneceğim. Ama kalbimde Vila Nova FC için küçük bir şeyler yapmak var. İleride ne olur bilemiyorum."

"NE OLACAĞINI KESTİRMEK ZOR"

Karantina günlerini nasıl değerlendirdiğini aktaran deneyimli orta saha, "Evde kalıyoruz ve bir yere gidemiyoruz. Süpermarkete sadece gidebiliyoruz ama sadece bir kişi. Burada sıkı bir karantina süreci var. Şu an ne olacağını kestirmek zor. Kimse ne olacağını bilmiyor." şeklinde konuştu.

2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden 32 yaşındaki Fernando, bu sezon Sevilla formasıyla 28 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

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