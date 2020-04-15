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'den 'a yanıt!

'nın takımında forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu , hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şoke etmişti. Brezilyalı süperstar, 'nin başrolünde olduğu '7. ' filminin görselini paylaşarak, 'Çocuklar gibi ağladım' yazmıştı. Neymar'ın bu paylaşımına Aras Bulut'tan yanıt geldi...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 11:43 ABONE OL
Aras Bulut İynemli'den Neymar'a yanıt!

PSG'nin dünyaca ünlü futbolcusu Neymar, Aras Bulut İynemli başrolde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamadığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.



Filmde Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.

Neymar'dan Türk filmi önerisi! "Çocuklar gibi ağladım"

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Aras Bulut İynemli'den Neymar'a yanıt!
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