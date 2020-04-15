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'ta maaş indirim kararı verildi

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'in ertelenmesi kulüpleri mali olarak zor durumda bıraktı. Juventus, Barcelona, Real Madrid gibi kulüpler salgın dolayısıyla yaşanan finansal sıkıntıları oyuncu maaşlarında indirime giderek aşmaya çalışırken 'ta da maaş indirimi konusunda ilk adım atıldı.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ta maaş indirim kararı verildi

SİYAH-BEYAZLILARDA yönetim, 56 milyon Euro'luk takım bütçesini 30 milyon Euro seviyelerine çekmek için çaba harcarken geçtiğimiz hafta futbolculardan indirim talebinde bulunmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi Kulüpler Birliği'nde alınan kararların ardından bir kez daha futbolcularla iletişime geçecek ve son durumu açıklayacak. Yönetim, olumsuz yanıt alınması halinde, sözleşme dondurmanın dışında, feshetme konusunu da seçeneklerden biri olarak görüyor.

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Kulüpler Birliği, aldığı radikal kararları açıkladığı akşam Nevzat Demir'de toplanan Beşiktaş yönetimi, yeni sözleşmeler için yüzde 50'ye kadar indirime gitmek, mukavelesi devam eden oyunculardan da fedtalebinde bulunmak için hazırlığını yaptı. Bu sürecin sonu nasıl biter, hastanede mi FIFA'da mı onu bilemeyiz. Ama herkesin şunu bilmesi lazım artık ne eski ücretler, ne de eski sözleşmeler Türk futbolunda bir süre olmayacak.

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Beşiktaş'ta maaş indirim kararı verildi
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