Juventus'ta 90 milyon Euro'luk maaş kesintisi resmen açıklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle en çok can kaybı İtalya'da yaşandı. Bugün açıklanan rakamlara göre İtalya'da son 24 saat içinde 889 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 10.023'e yükseldi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 70.065'e ulaştı.

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Merih Demiral'dan alkışlanacak corona virüsü kararı

Salgının futbol üzerindeki etkileri de hayli yüksek oldu. İtalya'da futbol ligleri süresiz olarak ertelendi.

90 MİLYON EURO'LUK KESİNTİ

Milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, bu sebeple oyuncular ve teknik heyet ile sezonun kalan kısmına ilişkin ücretlerinin ödenmemesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Açıklamada bu sürecin 2020'nin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsadığı bilgisine yer verildi.

Juventus bu anlaşmanın 2019/2020 mali yılı için kulübe olan katkısının 90 milyon Euro olacağını belirtti.

Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklama, oyuncu ve teknik ekibe teşekkür edilerek sonlandırıldı.

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