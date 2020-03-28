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'ta 90 milyon Euro'luk maaş kesintisi resmen açıklandı

Milli oyuncu 'ın formasını giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi () ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, tüm dünyada on binlerce can kaybına sebep olan corona virüsü (Covid-19) salgınının futbol ekonomisi üzerinde yarattığı etki nedeniyle sezonun kalan kısmına ilişkin ücretlerini ödememek üzere oyuncu ve teknik ekiple anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada bu rakamın 2019-2020 mali yılı için kulübe katkısının 90 milyon Euro olacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 22:28 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 22:50 ABONE OL
Juventus'ta 90 milyon Euro'luk maaş kesintisi resmen açıklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle en çok can kaybı İtalya'da yaşandı. Bugün açıklanan rakamlara göre İtalya'da son 24 saat içinde 889 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 10.023'e yükseldi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 70.065'e ulaştı.

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Salgının futbol üzerindeki etkileri de hayli yüksek oldu. İtalya'da futbol ligleri süresiz olarak ertelendi.

90 MİLYON EURO'LUK KESİNTİ

Milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, bu sebeple oyuncular ve teknik heyet ile sezonun kalan kısmına ilişkin ücretlerinin ödenmemesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Açıklamada bu sürecin 2020'nin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsadığı bilgisine yer verildi.

Juventus bu anlaşmanın 2019/2020 mali yılı için kulübe olan katkısının 90 milyon Euro olacağını belirtti.

Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklama, oyuncu ve teknik ekibe teşekkür edilerek sonlandırıldı.

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Juventus'ta 90 milyon Euro'luk maaş kesintisi resmen açıklandı
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