Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran paylaşım

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, takımının Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu Ligue 1 maçında sağ diz ön çapraz bağlarının kopması sebebiyle sezonu kapatmıştı.

Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından konuyla ilgili duygusal bir ansını anlattı.

"ZAMAN O ANDA, ORADA DURDU SANKİ"

Bundan 20 gün önce kulüp medya ekibinin bir belgesel çekmek amacıyla, çalışmalarını yürüttüğü tesislere geldiğini aktaran Yazıcı, "Çekime başladık ve ilk soruları, 'Yusuf nasıl hissediyorsun?' oldu. Gözlerimi kapadım, çocukluğuma gittim. Bir sessizlik oldu ve "Elinden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi hissediyorum" dedim. Zaman o anda, orada durdu sanki." ifadelerini kullandı.

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"KÜÇÜCÜK KAĞITLARA FUTBOLLA İLGİLİ HAYALLERİMİ YAZAR SAKLARDIM"

Futbolun hayattaki ilk ve en değerli oyuncağı olduğunu belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Çocukken bile futbol topunun etrafında dönen bir hayat hayal ederdim. Küçücük kağıtlara futbolla ilgili hayallerimi yazar, saklardım. Ailemin 'Yeter oğlum bu kadar çalışma' dediği zamanlarda bile, çalışmak, gelişmek, eksiklerimi kapatmak için daha fazla motive olurdum. Hani gözümüzü kapatıp hayaller kurarız ya zaman zaman. Ben ne zaman kapatsam gözümü, futbolla ilgili hayaller kurdum. Bazen başardım, bazen başaramadım ama hayal kurmayı, o hayale erişmek için çabalamayı hiçbir zaman bırakmadım. Sonra gözümü açtım ve baktım ki ekip karşımda duruyor ve yeni bir soru sormak için beni bekliyor. Devamında ne dediğimi çok hatırlamıyorum. Bildiğim tek şey; oyuncağıma tekrar kavuşmak için gün sayıyorum. Çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ OYUNCAKLARIMIZA TEKRAR KAVUŞACAĞIZ"

"Bu hayatta başımıza gelen her şeyin bir sebebi var." diyen Yazıcı paylaşımını şu ifadelerle noktalandırdı: "Bize düşen her musibetten bir nasihat çıkarmak. Bu fotoğraf o gün çekildi. Aradan 20 gün geçti ve şimdi dünya bambaşka şeyler konuşuyor. Evlerimizin dışına çıkabileceğimiz günlerin özlemini çekiyoruz. Ama tam da bugün ailelerimizi belki de hiç yapmadığımız kadar arıyor, sokaklarda olmanın, gezmenin değerini çok daha iyi anlıyoruz. Biliyorum ki bu günler de geçecek; ben, sen, o, biz, hepimiz oyuncaklarımıza tekrar kavuşacağız."

Sezon başında 17,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Yazıcı, Fransız ekibiyle çıktığı 25 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.

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