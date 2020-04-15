Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den son dakika corona virüsü açıklaması

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim; Instagram canlı yayınında, kendisine yapılan son corona virüsü (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu. İlk olarak 23 Mart tarihinde corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan ve 30 Mart'ta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Terim, yaklaşık 1 aydır virüsle mücadele ettiğini belirtti ve donör olmak istediğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı sağlık çalışanlarına da ayrı bir parantez açtı.

Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yaklaşık 1 aydır virüsle mücadele ediyorum. Bugün, uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan duyurmak sizlerle paylaşmak istiyorum."



Fatih Terim, Instagram canlı yayınında son corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı.

"Elimden geleni yapmaya hazırım"

"Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım. Böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder."

"Belki de en önemlisi, bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarımıza gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sizleri sevgi ve özlemle kucaklıyorum."

Fatih Terim: Hepinizi çok özlemişim

"Tek bir şey dolmuyor, o da..."

"Hayatta her şeyin yeri doluyor, eksik veya tam olarak doluyor ama bir şekilde doluyor, tek bir şey dolmuyor, o da canımız. Kendimizi, sevdiklerimizi, etrafımızı korumak için bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyip tüm korunma çözümlerini uygulamak lazım."

"Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni hayatımız için ilk adımlarımız bundan sonra moral olacak. Bu ülke olarak ne badireler atlattık, inşallah bunu da el ele atlatacağız."

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