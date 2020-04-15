Juventus'tan sonra bir Serie A takımı daha indirimi açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklar vurgulanarak, "Mevcut koşullar nedeniyle takım oyuncuları ve teknik heyet yıllık maaşlarında kesinti yapılmasını oybirliğiyle kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Parma, Juventus'un ardından maaşlarda indirime giden ikinci Serie A takımı oldu.
Serie A ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde kesinti yapılması yönünde anlaşmaya varmıştı.Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den son dakika corona virüsü açıklaması Rüştü Reçber corona virüsü sürecini İtalyan basınına anlattı! "Kabul etmem gerekir..."