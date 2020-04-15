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'tan sonra bir takımı daha indirimi açıkladı

İtalya ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu. Parma böylelikle 'un ardından Serie A'da maaş indirimine giden ikinci kulüp oldu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.4.2020 20:23 ABONE OL
Juventus'tan sonra bir Serie A takımı daha indirimi açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklar vurgulanarak, "Mevcut koşullar nedeniyle takım oyuncuları ve teknik heyet yıllık maaşlarında kesinti yapılmasını oybirliğiyle kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Parma, Juventus'un ardından maaşlarda indirime giden ikinci Serie A takımı oldu.

Serie A ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde kesinti yapılması yönünde anlaşmaya varmıştı.

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Juventus'tan sonra bir Serie A takımı daha indirimi açıkladı
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