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Monaco, Henry Onyekuru'nun bedelini belirledi

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandıran , önceliğini Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'dan yana kullanacak. Amaç, Monaco’nun belirlediği 13 milyon Euro’luk bedeli düşürüp eldeki isimleri satarak Onyekuru’yu almak.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 ABONE OL
Monaco, Henry Onyekuru'nun bedelini belirledi

FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çözümü kiralık oyuncularda buldu. Seri, Lemina, Andone ve Onyekuru'yu sezon sonuna kadar, Saracchi'yi ise 1.5 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, yeni sezondaki bonservisli transferde önceliği Onyekuru'ya verme kararı aldı.

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Nijeryalı yıldızın bedelini 13 milyon Euro olarak belirleyen Monaco, ilk planda indirime zorlanacak. Maicon'u Al-Nasr'a satmaya hazırlanan, Telles'ten ise 3 milyon Euro pay beklentisi olan Galatasaray, sorunlu yıldızları Belhanda, Babel ve Diagne'yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, transferden gelecek bu parayı Onyekuru'ya kullanacak. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için bütçe oluşmazsa zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak.

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SARAY teknik heyeti, kiralık oyunculardan öncelikle Onyekuru'nun transferini bitirmelidir. 2. yarıda G.Saray'daki değişimin baş aktörlerinden biri Nijeryalı oyuncudur. Ayrıca yıllar sonra Kadıköy'de kazanılan F.Bahçe galibiyetinde en büyük pay yine Onyekuru'ya aittir. Müthiş bir aidiyet duygusu ile 40 yıllık G.Saraylı gibi oynayan genç oyuncuya Fatih Terim transferde mutlaka öncelik tanımalıdır.

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Monaco, Henry Onyekuru'nun bedelini belirledi
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