Norveç'in umudu Sörloth!

Norveç'ten Haaland, Odegaard ve Berg gibi isimlerle beraber Trabzonsporlu yıldızın da fark yaratmaya başladığı vurgulandı. Yeni bir yapılanmada olan Norveç futbolunun Sörloth ve arkadaşlarına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Öte yandan Sörloth'un değerinin 10 milyon Euro'yu aştığı ve performans analizi sonrası transferde 16 milyon Euro'lara kadar bonservisinin çıkacağı aktarıldı.

Öte yandan golcü oyuncunun, Real Madrid ve Manchester United isminin geçmesinin sürpriz olmadığı vurgulandı. Milliyet'in derlediği habere göre Norveçli bir teknik direktör olan Man United Menajeri Solskjaer'in Sörloth ve vatandaşlarını çok iyi tanıdığı anımsatıldı. Real Madrid'in de 2000'lerden itibaren İskandinav ülkelerini özel bir scout ağıyla izlediği öne çıkarıldı.

Sörloth’un değerini Trabzonspor bildi

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