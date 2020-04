Ahmet Ağaoğlu: Süper Lig için 4 ihtimal var

Koronavirüs nedeniyle evine kapanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, SABAH'a karantina günlerini anlattığı uzun bir röportaj verdi. Söyleşinin dün yayınlanan ilk bölümünde Türkiye'nin salgınla mücadelesini ve evde yaptıklarını anlatan Başkan Ağaoğlu, bugün de takımın son durumu ve futbola dönüş hakkındaki düşüncelerini açıkladı. İleri bir tarihe ertelenen ligin geleceğiyle ilgili şu anda 4 ihtimalin bulunduğunu söyleyen Trabzonspor Başkanı, dikkat çeken şu açıklamaları yaptı:



SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ORTAK KARAR ALINMALI

Sesli düşündüğümde ligin kaderiyle ilgili 4 ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi; ya lig haziran ayında normal olarak başlayacak ya da maçlar seyircisiz oynanacak. Diğer ihtimal, ileri bir tarihe ertelenecek veya lig olduğu gibi tescil edilecek. Bunlar dışında bir seçenek göremiyorum. Zaten bu konuyla ilgili olarak Futbol Federasyonu yetkilileri ay sonunda bir toplantı yapacak. Ancak alacakları kararın Sağlık Bakanlığı ile koordineli ve virüs salgını ile alınan önlemler kapsamında olacağını söyleyebilirim.



2 MAYIS PLANIMIZ BİRAZ SARKABİLİR

Takıma izin verdik. Ancak sıkı takibimizi sürdürüyoruz. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve futbolcularla iç içe olması gereken tüm personelimiz kendilerini dış dünyadan tamamen izole etmiş durumda. Normalde 2 Mayıs'ta hazırlıklara başlamayı ön görmüştük ancak bu tarih biraz daha sarkabilir. Şu an sadece Sörloth ülkesinde ve dönüşte kendisini 14 gün karantinaya alacağız. Diğer oyuncularımızla birlikte verilecek kararı bekliyoruz.

Özellikle yabancı oyuncularla sık sık konuşuyorum. Şu an ailesi yanında olmayan Ekuban ve Nwakaeme var. Onlar tabii ki daha çok etkileniyor. Ancak durumu onlara güzel bir şekilde anlattığımız için kabullenmiş durumdalar. Ülkelerine gitmek istediklerini söylediklerinde, gittikleri taktirde 14 gün karantinada olacaklarını, döndüklerinde de 14 gün karantinada kalmaları gerektiğini aktardık. Kabullenmiş durumdalar.



GEMİYİ HAREKET ETTİRMEK EKİP İŞİ

Bu salgından futbol camiası da çok etkilenecek. Tüm takımların gelirleri yüzde 20 azalmış durumda. Bazı takımların geliri ise yüzde 50'ye yakın azalma ile karşı karşıya. Bizim en önemli gelirimiz yayın ve maç gelirleri. Şu an itibariyle bunlar yok. Bu sürecin sonunda lig takvimlerinin yanı sıra oyuncu ödemelerinin de önemli oranda azalacağını düşünüyorum. Belki ciddi değişim olmayacaktır ancak ödenen rakamların düşeceğini tahmin ediyorum.



GERÇEK KAHRAMANLAR YÖNETİCİLER

Başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan mali konularda, asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ise idari konularda tüm sorumluluğu üzerine almış durumda. Birçok konuyu daha bana gelmeden çözüyorlar. Ben geminin kaptanıyım ama gemiyi hareket ettirmek bir ekip işidir ve biz ekip olarak bu gemiyi hareket ettiriyoruz. Yedek yöneticilerimiz bile en az as yöneticilerimiz kadar sorumluluk alıyor ve bu süreçte üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Dolayısıyla bu ekip, kulübün şu an içinde bulunduğu durumun en özel kahramanları arasında.



SOSYAL MEDYA EKİBİMİZİN DÜNYADA EŞİ YOK

Sosyal medya üzerinden taraftarlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konuya bakan ekibimiz çok iyi. İngiliz spor adamlarından özellikle sosyal medya konusunda övgüler aldık. Bence sadece Türkiye'de değil, dünyada eşi benzeri olmayan bir sosyal medya ekibimiz var.



OYUNCULARIMIZ MALİ KONUDA ANLAYIŞLI

FIFA; mart, nisan ve mayıs aylarındaki oyuncu ödemelerinde esnek olmayı kabul ediyor. Ekonomik olarak bu sürecin en az hasarla atlatılması gerekiyor. Biz kulüp olarak mart ayına kadar sorunsuz şekilde gelmiştik. Ancak bu süreçten etkilenme durumumuz olacak. Gerekli önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın da şu ana kadar anlayışlı olduğunu söyleyebilirim.

