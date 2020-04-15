La Liga devi Real Madrid'in transferdeki dev planı ortaya çıktı.

Beinsports'un Marca'dan derlediği habere göre Eflatun - Beyazlılar 2020 yılında Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ı, 2021 yılında ise Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi renklerine katmak istiyor.

Erling Haaland bu sezon devre arası transfer döneminde Salzburg'tan Borussia Dortmund'da transfer olmuştu. Norveçli golcü corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesinden önce Dortmund formasıyla 11 maça çıkmış ve 12 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Kylian Mbappe ise bu sezon 33 maçta 30 gol atarak bir kez daha klasını gösterdi.

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