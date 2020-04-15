Serie A ekiplerinden Inter'in Barcelona'nın yıldızı Antoine Griezmann ile ilgilendiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta çıkan habere göre Inter, Barcelona'nın da transfer listesinde olan golcüsü Lautaro Martinez'i bu transferde takasta kullanacak.

Beinsports'un haberinde Barcelona'nın Fransız oyuncusu için 120 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklediği, Martinez'in ise serbest kalma bedelinin 111 milyon Euro olduğu ve Inter'in bu transfer için ilk teklifin Barcelona'dan gelmesini beklediği iddia edildi.

Lautaro Martinez'in menajeri Alberto Yague daha önce yaptığı bir açıklamada, Martinez'in yeni Messi olmak istediğini dile getirmiş ve oyuncusunun Barcelona'da oynamya sıcak baktığını belirtmişti.

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