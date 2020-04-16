Levent Tüzemen açıkladı! Galatasaray'da 2 oyuncu indirimi kabul etti

Murat Özbostan sordu, Levent Tüzemen cevapladı:

1-Kulüpler Birliği, ligler başlayana kadar paraların ödenmeyeceğini açıkladı. Ayrıca oyuncuların sözleşmeleri de elden geçirilecek. Bu süreci kulüpler nasıl atlatabilir? TFF devreye girmeli mi? Bir kaos çıkar mı?

2- G.Saray maaş yükü fazla olan takımlardan. Yönetim nasıl bir plan yapıyor, bununla ilgili duyumlarınız var mı? Özellikle Falcao'nun ücretini indirip indirmeyeceğine dair spekülasyonlar var.

3-Futbolcular gibi hakemler de evde çalışmalarına devam ediyor. Bir hakemin bu kadar uzun süreli maç yönetmemesi sıkıntı yaratır mı? Maçlar başladığında sizce bu açıdan bir sorun olur mu?

4- Biraz da spor tarihinin sayfalarına bakalım. Mesela başınızdan geçen güzel bir anıyı bizimle paylaşır mısınız? Bu köşede bir de anımız olsun.

5- Koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkmadığınızı biliyoruz. Evde neler yapıyorsunuz, hayat sizin için nasıl geçiyor?

KULÜPLER Birliği'nin Türkiye'deki yerli ve yabancı oyunculardan ücret indirimi talebini mantıklı buluyorum. Ancak bu talepler karşılıklı görüşmelerle ve uzlaşmacı tavırlarla olmalıdır. Futbolculara "Ya kabul edin ya da gidin" demek sağduyulu olmaz. Futbolcu ve menajeriyle oturup konuşmak, uzlaşmak, en sağlıklı yoldur. Zaten teknik adamlar, futbolcular ve menajerler de dünyada yaşanan bu kaosta ücret indirimi talebine asla soğuk bakmazlar. Ancak TFF, "Ben karışmıyorum" dememeli, tam tersine "Uzlaştırıcı" rolünü üstlenmelidir. Futbol gemisinin kaptanı, kulüplerin seçimle işbaşına getirdiği TFF'dir. TFF sorumluluk alıp taşın altına elini değil gövdesini sokmalıdır.

FALCAO VE MUSLERA İNDİRİMİ KABUL ETTİ

G.SARAY, sadece futbolcular değil tüm çalışanların ücretlerini ödemeye hep özen gösterdi. Ben hiç oyuncunun ya da çalışanın, "Paramızı alamıyoruz" dediğini duymadım. Gecikmeler olsa da ödemeler hep yapılmıştır. Yönetimin oyuncularla ilişkilerinin 'borçsuzluk kağıdı alacak' aşamada olduğunu biliyorum. 49.5 milyon Euro maaş ödemesi yapan G.Saray'da yönetim, oyunculardan ücret indirimi talep edecektir. Falcao, Muslera, Belhanda, Feghouli gibi oyuncuların indirim talebine sıcak baktığını duydum. Falcao, "Olur" demiş. Muslera'nın da ücret indirimini kabul ettiğini biliyorum.

EN AZ İKİ HAFTA ÇALIŞMALILAR

FUTBOLDA, "En iyi idman maçtır" sözü hep söylenir. Evinde çalışma ortamı bulunan oyuncular güç kaybetmez. Koşu bandında yapılan çalışmalar fiziksel kondisyonu korumaya yarar. Hakemlerin evde çalışmalarının yeterli olacağını düşünmüyorum. Ayrıca bazı hakemlerin ciddi bir yaş yükü var. Evden çıkıp ligde oynamak ya da maç yönetmek futbolcular ve hakemler adına ciddi sıkıntı yaşatır. 8 haftalık lig başlamadan önce hem oyuncuların hem de hakemlerin en az iki hafta saha çalışmaları yapması gerekir.

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DEV DERBİDE GOLÜ BİLDİM

TARiH: 27 Nisan 2008.. YER: Emektar Ali Sami Yen Stadı.. MAÇ: Galatasaray- Fenerbahçe derbisi.. İki ezeli rakip şampiyonluk yarışında birbirleriyle çekişiyorlardı. Stada gelip basın tribününde yerime oturduğumda arkadaşlarım Zafer Ertem ile Ebru Kılıçoğlu, "Maç ne olur?" diye sordular. Ben de "Nonda golü atar, Galatasaray 1-0 kazanır" dedim. 37. dakikada Edu ile kaleci Volkan'ın ortak yaptıkları hata sonunda Nonda boş kaleye kafayla golü attı ve Galatasaray 1-0 kazandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor'un 73'er puanla bitirdiği ligi Galatasaray 79 puan toplayarak şampiyon tamamladı.

23 MART'TAN BU YANA DIŞARI ADIM ATMADIM

DEVLETIMIZIN, "Evde kal sağlıklı kal" sloganına disiplin içinde uyuyorum. 23 Mart'tan bu yana kapıdan dışarıya adımımı atmadım. Öncelikle her gün 20 dakika egzersiz yapıyorum. Başta gazetem SABAH ve Fotomaç olmak üzere diğer gazeteleri internet ortamından takip ediyorum. A Spor'un nostalji maçlarını ve canlı yayınlarını izliyorum. Kitap okumaya çalışıyorum. Akşam haberlerini izliyorum. Koronavirüs konusunda sadece bilgi aktaran doktorları dinliyorum. Fırsat olunca eşimle birlikte "Galeta, kek ve ekmek" yapıyorum.

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